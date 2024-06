In via Lepanto scattano le modifiche alla viabilità disposte dal Comune di Oristano. L’istituzione del senso unico ha consentito di recuperare 13 nuovi stalli per le auto, 4 per le moto e uno posto auto riservato ai disabili. È l’effetto delle modifiche decise per disciplinare meglio il traffico nell’area interessata ai lavori per la riqualificazione urbanistica di piazza Mariano.

Il cantiere ha inevitabilmente comportato la chiusura di tratti di strada e l’eliminazione di posti auto. La nuova disciplina di via Lepanto, compresa l’istituzione di una piccola rotatoria, è definita da un’ordinanza della Polizia locale, su indicazione dell’assessorato al Traffico e alla viabilità.

In particolare il senso unico di circolazione nella via Lepanto, tra via San Simaco e piazza Mariano, ha consentito di posizionare parcheggi su entrambi i lati e grazie a quelli sistemati a spina di pesce sono stati recuperati spazi a sufficienza per portare la capienza totale da 20 a 33 posti auto.