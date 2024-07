Mauro Pili replica a Il Fatto Quotidiano: "Parco eolico inopportuno"

La diatriba tra Mauro Pili, caporedattore de L’Unione Sarda, e Il Fatto Quotidiano ha riacceso i riflettori sulla speculazione eolica in Sardegna. L’articolo di Mauro Lissia pubblicato venerdì scorso su Il Fatto Quotidiano ha accusato Pili di essere il responsabile del progetto eolico di Saccargia attraverso una delibera del 29 luglio 2003, che avrebbe autorizzato un progetto ritenuto ora problematico per il territorio. Alcuni elementi chiave, tuttavia, sembrano essere stati trascurati nell’articolo online del giornale diretto da Peter Gomez e Marco Travaglio. Il progetto in questione, che prevedeva l’installazione di 45 aerogeneratori alti 50 metri e con una capacità di 50 megawatt, ottenne il via libera dall’organo tecnico di valutazione dell’epoca e successivamente dal governo regionale presieduto da Pili. La delibera fu condizionata da prescrizioni tecniche e dal controllo della Soprintendenza archeologica, in un contesto normativo e tecnologico ben diverso da quello odierno. L’articolo de Il Fatto Quotidiano , però, omette di menzionare un aspetto: la differenza di scala tra le pale eoliche del 2003 e quelle attuali.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

