Oristano in lutto per la prematura scomparsa di Rita Mazzone

Oristano piange la prematura scomparsa di Rita Mazzone, venuta a mancare a soli 53 anni. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la città, che si unisce al dolore della famiglia in questo momento difficile. Rita era amata e stimata da tutti, e in queste ore viene ricordata con grande affetto. Il dolore più grande è quello del marito Roberto, della figlia Giulia, accompagnata dal compagno Luca, e degli adorati nipoti Zeno e Rafael, che ricorderanno sempre con affetto la loro nonna. A piangere la scomparsa di Rita anche la sorella Serena con il marito Paolo e la figlia Alice, insieme alla zia Luisa, che si sono uniti al cordoglio generale per la perdita di una donna tanto buona. Ieri pomeriggio, alle ore 16, si è svolto il funerale di Rita nella basilica di Santa Giusta, dove amici e familiari si sono riuniti per rendere omaggio alla sua vita. Durante la celebrazione della Santa Messa, il sacerdote ha ricordato la gentilezza e la generosità di Rita, che ha

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

