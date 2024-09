Storni sotto controllo a Oristano, al via potature e interventi

L’assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano ha avviato una serie di interventi per la potatura e il contenimento di diverse alberature cittadine, oltre alla sistemazione di reti destinate a prevenire lo stazionamento degli storni. Questi lavori si concentrano principalmente sulla messa in sicurezza degli alberi, intervenendo su chiome ormai eccessivamente invadenti che possono interferire con le proprietà private e con aree particolarmente sensibili, come scuole e strade ad alto traffico. “Con questa operazione – spiega l’assessore Maria Bonaria Zedda – gli alberi saranno idonei ad ospitare le reti anti intrusione che saranno posizionate per impedire lo stazionamento degli storni. Una soluzione, meno invadente del cannoncino e del grido di stress, che ha già dato buoni frutti e che se darà i frutti sperati potremo replicare in altre zone della città, a beneficio del decoro urbano e della fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini”. Il primo cantiere avviato è situato in piazza Manno, dove si stanno effettuando lavori per abbassare la chioma e contenere il diametro di cinque

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie