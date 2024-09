Cane cade da una falesia a Cabras, salvato dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di ieri, alle ore 13:30 circa, la sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una chiamata d’emergenza per il soccorso di un cane che, allontanatosi dal proprio padrone, è precipitato da una piccola falesia situata in località Tingiosu, nel territorio di Cabras. L’episodio ha subito messo in allerta i soccorritori, che si sono attivati rapidamente per raggiungere il luogo dell’incidente. Una squadra della centrale operativa di Oristano, dotata delle attrezzature necessarie per gli interventi di soccorso in ambienti impervi, ha immediatamente raggiunto la zona. In particolare, il team specializzato in tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) ha preso parte all’operazione, considerata la necessità di intervenire in un’area rocciosa e scoscesa. Il cane si trovava alcuni metri più sotto rispetto al punto di caduta, in una posizione precaria, e le condizioni dell’animale hanno reso l’operazione delicata e urgente. I vigili del fuoco, con grande professionalità e sangue freddo, hanno proceduto alla discesa lungo la falesia utilizzando corde e imbragature speciali. Una volta raggiunto il cane,

