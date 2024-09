Sardegna, incidente stradale: coinvolti i Tazenda

Un evento che si sarebbe dovuto concludere in festa ha purtroppo avuto un epilogo diverso, quando i tre componenti dei Tazenda sono rimasti coinvolti in un incidente stradale mentre si dirigevano verso Settimo San Pietro. Il sinistro è avvenuto lunedì sera, intorno alle 20:15, sulla strada provinciale 12, a pochi chilometri dal paese. Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite, i tre membri della storica band, stavano viaggiando su un van che li stava trasportando verso la località del concerto di chiusura della festa di San Pietro. Improvvisamente, un’auto che procedeva in senso opposto ha perso il controllo e si è scontrata frontalmente con il loro mezzo. L’impatto è stato violento, ma le conseguenze per i tre musicisti sembrano essere meno gravi di quanto inizialmente temuto. Dopo l’incidente, i Tazenda sono stati immediatamente trasportati nei Pronto Soccorso delle strutture sanitarie più vicine per ricevere le cure necessarie. Sebbene la situazione abbia destato non poca apprensione, le prime notizie che arrivano dai medici sono rassicuranti: Marielli, Camedda

