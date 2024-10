Oristano, i carabinieri in chiesa contro le truffe agli anziani

Sabato scorso, nella chiesa parrocchiale di Sant’Efisio a Oristano, si è svolto un incontro informativo dei carabinieri, condotto dal comandante del Reparto Operativo in accordo con l’Arcidiocesi di Oristano, alla presenza di un numeroso gruppo di anziani a margine della Messa pomeridiana. Durante l’incontro, si è discusso del preoccupante fenomeno delle truffe, il cui trend nazionale continua a crescere, colpendo soprattutto le persone più vulnerabili. Questo problema lascia segni indelebili sulla loro sfera psicologica. Oltre ai danni economici, le vittime spesso devono affrontare un pesante senso di colpa per essere state raggirate. Tale colpa le spinge a non denunciare l’accaduto e a nascondere le proprie esperienze per paura di un giudizio negativo da parte degli altri. Durante l’incontro, sono stati offerti ai partecipanti utili consigli per prevenire truffe e raggiri, fondamentali per la loro sicurezza. Inoltre, sono state distribuite locandine e un opuscolo pieghevole, creati dall’Istituzione, che forniscono indicazioni sui comportamenti da seguire per evitare di diventare vittime di truffe. Questa iniziativa di sensibilizzazione avrà un seguito e sarà

