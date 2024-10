Oristano è in lutto per la perdita di Enrico Atza, venuto a mancare all’età di 62 anni. La triste notizia è stata comunicata dai suoi fratelli, sorelle, cognati e nipoti, che lo ricordano con affetto e commozione.

Enrico era benvoluto nella frazione di Silì, apprezzato per la sua generosità e la sua naturale inclinazione ad aiutare chiunque fosse in difficoltà. La famiglia ha voluto esprimere un ringraziamento speciale a Domenico Piras, amico e confidente, che ha offerto sostegno e vicinanza durante i mesi difficili della malattia di Enrico.

I funerali si terranno domani, mercoledì 9 ottobre, alle ore 16:30, presso la chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo a Sili. Familiari e amici si riuniranno per l’ultimo saluto, in un momento di condivisione e raccoglimento per onorare la memoria di un uomo che ha saputo toccare il cuore di molti. Enrico Atza lascia un’eredità di affetto e rispetto che continuerà a vivere nel ricordo di chi lo ha conosciuto.