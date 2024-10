Lo scorso 28 settembre, il paese di Bauladu ha celebrato con l’inaugurazione dei locali restaurati dell’oratorio parrocchiale, un evento particolarmente atteso. All’incontro erano presenti il parroco don Giacomo Zichi, il sindaco Ignazio Zara, il baby sindaco Francesco Desogus e l’architetto Andrea Esu, responsabile dei lavori di restauro.

Durante la cerimonia, avvenuta con benedizioni solenni e momenti di convivialità tra i presenti, sono emersi alcuni aspetti da approfondire. Su tutti, spicca la questione legata ai costi del restauro, che rimane ancora avvolta nel silenzio. Nonostante il progetto abbia ricevuto un finanziamento dalla Regione Sardegna, l’esatto ammontare delle spese sostenute per i lavori non è ancora stato reso pubblico.

L’inaugurazione dell’oratorio parrocchiale può sembrare un traguardo positivo per la cittadinanza, ma senza una comunicazione adeguata e una gestione trasparente delle risorse, rischia di diventare un evento superficiale. Il paese di Bauladu merita di essere informata e coinvolta in ogni fase, affinché il restauro rappresenti non solo un abbellimento architettonico, ma anche un esempio di buona pratica amministrativa.