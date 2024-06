Oristano, grande successo per il Sacro Cuore Music Fest 2024

Domenica 16 giugno si è conclusa a Oristano la seconda edizione del Sacro Cuore Music Fest, un evento organizzato dal Comitato Sacro Cuore che ha trasformato il campo da calcio parrocchiale della chiesa del Sacro Cuore in una grande arena per eventi. La manifestazione, durata tre giorni, ha offerto un mix di musica e divertimento che ha attirato un vasto pubblico. Durante la tre giorni, la scaletta degli artisti è stata particolarmente ricca. Venerdì, il festival è stato inaugurato dal dj oristanese Sup, seguito dal dj Sonik, famoso a livello nazionale, e dalla dj italo-tedesca Victoria Hyde, celebre per le sue performance su M2O. Sabato, oltre all’apertura affidata nuovamente a dj Sup, il pubblico ha potuto assistere alla proiezione in diretta dell’esordio vittorioso degli Azzurri contro la nazionale albanese agli Europei, trasmessa su un mega schermo. La serata è poi continuata con l’esibizione dei “Voglio Tornare Negli Anni ’90”, il primo format italiano di musica anni novanta e oltre, che ha riportato gli spettatori indietro nel tempo con una selezione di hit nostalgiche.

