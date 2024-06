Oristano, Gad Lerner presenta il suo ultimo libro su Gaza

Un tema che divide drammaticamente l’opinione pubblica mondiale trattato in maniera sincera e personale da uno dei più importanti e conosciuti giornalisti italiani. Mercoledì 19 giugno Gad Lerner presenterà alle 21 al Teatro Garau di Oristano il suo ultimo libro “Gaza: odio e amore per Israele”, edito da Feltrinelli. Sarà la prima delle anteprime della terza edizione del Propagazioni Festival, nella quale Lerner dialogherà con il giornalista e direttore artistico del festival Vito Biolchini e proporrà al pubblico gli argomenti e le domande che animano la sua sofferta riflessione sul conflitto israelo-palestinese: “Che futuro può avere questo Israele? Che funzione può esercitare il filone ebraico della tolleranza?”. E soprattutto: “Si può vivere in paradiso sapendo di avere l’inferno accanto?”. L’incontro verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del festival che, organizzato dall’associazione Heuristic con il sostegno della Regione Sardegna e dei comuni di Oristano e San Vero Milis, dopo alcune anteprime nel mese di luglio, entrerà nel vivo della sua terza edizione tra il 20 e il 24 agosto a Oristano, Mandriola e Arborea. “Gaza: odio e amore per Israele” è un libro sincero e necessario per non finire arruolati negli stereotipi delle opposte fazioni, preludio di ogni guerra,

