Oristano, Ernesto Manca: dal commercio all’home restaurant

Ernesto Manca è il nuovo host che ha realizzato il suo sogno a Oristano: il suo home restaurant, “Da Ernesto”, è ora una realtà. A 69 anni, sposato, padre di tre figlie e nonno di due splendidi nipoti, ha riscoperto la passione per la cucina e il piacere di ospitare a casa dopo 40 anni di carriera come agente di commercio e il pensionamento. “La cucina – dichiara Ernesto – è il luogo magico dove il cibo diventa amore ed il calore dell’accoglienza si diffonde in ogni piatto che si prepara, si perché il piacere della condivisione e della convivialità è ciò che mi guida e che mi fa star bene oggi più che mai. Dopo tanti anni di lavoro in giro sulle strade della Sardegna e non solo, ho deciso di dedicarmi ai sapori ed ai profumi della mia terra, che mi riportano indietro nel tempo, ad una cucina semplice ma ricca nella tradizione”. Buon cibo, accoglienza e coccole sono questi gli ingredienti segreti di Ernesto che accompagnano

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie