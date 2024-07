Tragedia sulla strada statale, Giuseppe Gometz muore a 39 anni

Una tragedia ha colpito il paese di Dorgali questa mattina, quando Giuseppe Gometz, 39 anni, è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale. Erano circa le 6:15 quando, al chilometro 202 della strada statale 125, Gometz ha perso il controllo del suo veicolo, finendo per urtare violentemente contro una roccia venendo sbalzato fuori strada. L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo. Un’ambulanza medicalizzata del 118-Areus di Nuoro è giunta sul luogo dell’incidente in pochi minuti, ma purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali, e ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Sul posto sono intervenuti anche il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro e le forze dell’ordine, che hanno lavorato instancabilmente per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi, tra cui le condizioni del manto stradale e

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie