Agricoltura, 8 milioni di euro non assegnati: il caso in Regione

In un momento di crescente preoccupazione per la sostenibilità economica dell’agricoltura, il consigliere regionale Emanuele Cera ha preso una posizione decisa a sostegno del comparto. Durante un’interrogazione rivolta all’assessore dell’agricoltura, Gian Franco Satta, Cera ha sollecitato chiarimenti sulla programmazione delle risorse ancora disponibili, ponendo l’accento sulla necessità di una gestione efficiente ed equa delle stesse. L’interrogazione, sottoscritta dall’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, nasce dalla constatazione che, nella scorsa legislatura, il Consiglio regionale aveva stanziato importanti risorse per vari settori agricoli. Questi finanziamenti includevano sostegni per i settori zootecnici dell’ovicaprino, del bovino da latte e del bovino da carne, oltre a un fondo di 30 milioni di euro destinato a mitigare le difficoltà finanziarie delle imprese ortofrutticole, cerealicole, carcioficole, agrumicole, viticole, olivicole e apicole. Questi settori erano stati particolarmente colpiti dall’aumento dei costi di produzione, esacerbati dalla speculazione innescata dal conflitto in Ucraina. Il consigliere Cera, che ricopre anche il ruolo di vice presidente della commissione agricoltura e attività produttive del Consiglio regionale, ha sottolineato che, nonostante le risorse

