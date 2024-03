Oristano e Senegal in prima linea per l'allevamento delle cozze

L’obiettivo è il miglioramento delle condizioni economiche delle popolazioni del Senegal grazie allo sviluppo di una filiera di eccellenza nell’allevamento delle cozze. A beneficiarne direttamente le 375 lavoratrici di una cooperativa senegalese. È, in sintesi, il progetto di cooperazione internazionale “Pétites Noires” che in questi giorni fa tappa in Sardegna con una delegazione senegalese del Comune di Thiaroye sur Mer, nella regione di Dakar. Qui l’associazione Cooperativa Coflec intende sviluppare la filiera di eccellenza nel settore della mitilicoltura. L’obiettivo generale è favorire l’emancipazione, l’autodeterminazione, il benessere femminile e giovanile. Un risultato che si vuole raggiungere attraverso il progetto di mitilicoltura e trasformazione ittica che può contribuire a contrastare il fenomeno dell’emigrazione clandestina. Il progetto porta la firma dei Comuni di Oristano, capofila dell’iniziativa, e Thiaroye sur Mer ed è finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo nel quadro del “Progetto Reti al Lavoro” avviato dalle Regioni Piemonte e Sardegna. Sono partner l’associazione Sandalia Onlus, le aziende Nieddittas di Arborea e Varpesca di Olbia, l’associazione Sardegna Soccorso Oristano

