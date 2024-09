Oristano è la città più sicura d'Italia, un esempio da seguire

Negli ultimi anni, Oristano si è guadagnata il titolo di città più sicura d’Italia, un primato che la pone sotto i riflettori per il suo modello di vita tranquillo e ben gestito. Questo importante riconoscimento, basato su statistiche relative alla criminalità, ai servizi di sicurezza e alla qualità della vita, fa riflettere su come questa città della Sardegna sia riuscita a emergere in un contesto nazionale spesso segnato dalle problematiche legate alla sicurezza. I dati relativi ai reati, sia violenti che contro il patrimonio, sono costantemente tra i più bassi del Paese. Questo risultato non è frutto del caso, ma il risultato della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini, che hanno sviluppato il senso di appartenenza. I cittadini stessi, in molti casi, hanno un ruolo attivo nella sorveglianza del territorio grazie alle reti di quartiere. Ma non si tratta solo di polizia e monitoraggio. La città ha investito molto anche nella prevenzione. Attraverso politiche sociali mirate a combattere l’emarginazione e l’isolamento sociale, due dei principali fattori che spesso

