Oristano, gli infermieri alzano la voce: sit-in davanti all'ospedale

Il 30 settembre, alle 9:30, si svolgerà un sit-in di protesta organizzato dagli infermieri del Nursing Up di Oristano davanti all’ingresso principale dell’ospedale San Martino. L’iniziativa mira a far sentire la voce degli infermieri e del personale sanitario, alle prese con una situazione di crescente difficoltà professionale e personale. Gli organizzatori della protesta evidenziano alcuni dei problemi più gravi che affliggono il settore, tra cui i carichi di lavoro eccessivi, la carenza di personale e la scarsa incentivazione e gratificazione per coloro che operano in prima linea. Questi aspetti hanno reso difficile per molti operatori conciliare il lavoro con la vita privata, creando un ambiente di lavoro insostenibile. Durante il sit-in, i manifestanti chiederanno un rilancio delle professioni sanitarie, con una revisione delle dotazioni organiche e un aumento dell’indennità oraria per il lavoro notturno e delle reperibilità. Inoltre, il Nursing Up richiede un incremento del welfare aziendale, in particolare per quanto riguarda la mobilità e i parcheggi gratuiti, che rappresentano una necessità per il personale che lavora in ospedale.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

