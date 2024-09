Bosa, al via i lavori per il rifacimento delle condotte idriche

A Bosa sono ripresi i lavori per il rifacimento delle condotte idriche e dei relativi allacci, un progetto fondamentale per migliorare la rete idrica della città. Il budget destinato a questa serie di interventi, che ammonta a circa 10 milioni di euro e gestito da Egas, ha l’obiettivo di risanare una rete idrica che, allo stato attuale, registra una perdita di circa il 60% dell’acqua che scorre nelle tubature. I lavori si concentreranno nei punti più critici del sistema di condotte per ridurre al minimo queste dispersioni. Per garantire lo svolgimento dei lavori senza compromettere completamente la viabilità, sono state previste alcune modifiche temporanee alla circolazione nelle aree interessate. In Piazza Gioberti, dove è in fase di allestimento un cantiere, i lavori saranno organizzati in più fasi per evitare la chiusura totale dell’accesso dei veicoli. Durante le fasi di scavo, la circolazione sarà comunque garantita, con eventuali interruzioni limitate a situazioni impreviste. In via Martiri della Libertà, sono stati già avviati i lavori per la posa delle nuove condotte

