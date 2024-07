Oristano, dal porto escono altri 5 tir carichi di pale eoliche

Il porto di Oristano continua ad essere un punto nevralgico per il trasporto di componenti per le pale eoliche. Questo pomeriggio, intorno alle 15, cinque tir hanno lasciato il porto, proseguendo una serie di movimentazioni che sembrano non conoscere soste. I convogli trasportano rotori, piloni, batterie e altri componenti essenziali per l’installazione degli impianti eolici. La giornata era iniziata già con un primo convoglio di rotori uscito alle 8 del mattino. A vigilare su queste operazioni, oltre agli addetti ai lavori, ci sono anche tre auto civili della Digos e una della polizia di Stato, a dimostrazione della grande attenzione delle forze dell’ordine su queste movimentazioni. Gli attivisti sostengono che la proliferazione degli impianti eolici stia avvenendo a discapito dell’ambiente e delle comunità locali, accusando le aziende di sfruttare le risorse naturali senza un adeguato ritorno per i territori. “Non siamo contro le energie rinnovabili – ha dichiarato uno dei presenti -. Siamo contro un modello di sviluppo che non tiene conto delle esigenze delle persone e dell’ambiente. Questi

