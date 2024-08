Oristano, dal 5x1000 un aiuto alle famiglie bisognose: la proposta

La Giunta Sanna, su proposta dell’assessore ai Servizi sociali Carmen Murru, ha deliberato la destinazione a sostegno delle famiglie bisognose della quota del 5 per mille dell’Irpef destinata al Comune di Oristano. In particolare, il sindaco Massimiliano Sanna precisa: “Nel quadro degli interventi che il Comune assicura a favore delle famiglie bisognose, intendiamo costituire un fondo da destinare a iniziative volte a fronteggiare situazioni di emergenza sociale. Il fondo può essere utile per intervenire in ambito sanitario a beneficio delle famiglie che soprattutto in questo momento hanno particolare difficoltà a soddisfare le proprie necessità. Sarà il Comune a valutare le richieste ed erogare i contributi finalizzati al pagamento, a titolo di rimborso, di spese mediche, visite specialistiche e/o accertamenti sanitari. Le risorse del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche devolute ai Comuni sono per legge destinate esclusivamente al finanziamento di interventi nell’ambito sociale e costituisce una importante opportunità di finanziamento della spesa sociale sostenuta dai comuni”. “La quota del 5 per mille dell’Irpef 2022 destinata al

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie