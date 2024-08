Curcuris, al Festival Comunitario si parla di intelligenza artificiale

Dopo aver esplorato il mondo della fotografia e del cinema, il Festival Comunitario di Curcuris, giunto a una nuova edizione, si prepara ad affrontare un tema di grande attualità come l’intelligenza artificiale. L’appuntamento, previsto per venerdì 30 agosto alle ore 19 presso Casa Pilloni, si inserisce nel più ampio contesto del festival che quest’anno ha come tema “Tradizione e Innovazione”. La conferenza-dibattito dal titolo “Dall’analogico al digitale: persona e società nell’epoca dell’intelligenza artificiale” promette di offrire una riflessione approfondita su come l’avvento dell’intelligenza artificiale stia trasformando la società contemporanea. Il confronto sarà moderato e arricchito dagli interventi di tre esperti provenienti da diverse discipline. Massimo Airoldi, ricercatore di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università di Milano, analizzerà come la società e la cultura stiano evolvendo in risposta alle nuove tecnologie digitali. Airoldi, attraverso la sua ricerca, fornisce spesso una prospettiva critica su come l’intelligenza artificiale influenzi la comunicazione e le interazioni umane. Giulio Parnofiello, docente di teologia morale alla Pontificia Facoltà Teologica della

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie