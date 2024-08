Sarroch, nasconde madre morta in freezer per ritirare la pensione

A Sarroch una donna è stata trovata morta nel freezer della sua abitazione. Rosanna Pilloni, 78 anni, non si vedeva in giro da tempo: non partecipava più alla Messa domenicale e nessuno ritirava i farmaci che solitamente assumeva. Il comportamento sospetto ha attirato l’attenzione degli abitanti, e una segnalazione ai carabinieri ha portato alla macabra scoperta: il figlio, Sandro Mulas, 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, aveva nascosto il corpo della madre nel congelatore per continuare a percepire la sua pensione. I carabinieri, giunti ieri pomeriggio per perquisire la casa in via Piemonte, hanno trovato il cadavere coperto di ghiaccio. Mulas ha tentato di giustificarsi, affermando che la madre era morta per cause naturali, ma senza ricordare con precisione la data del decesso, limitandosi a dire che era avvenuto durante il periodo del Covid, in un gennaio. Il figlio è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato e occultamento di cadavere. I militari dell’Arma stanno ora indagando per stabilire le cause esatte

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie