Oristano, concerto del coro Zuighes nel monastero di Santa Chiara

Domenica 16 giugno alle ore 19 nella chiesa di Santa Chiara un appuntamento importante: il concerto del coro di Neoneli Zuighes. Il monastero di Santa Chiara, organizzatore dell’evento in collaborazione con i Tenores di Neoneli, è il luogo più naturale e filologicamente giusto per un appuntamento culturale così speciale, proprio perché alcuni dei protagonisti, come Pietro III e Mariano IV, ne sono legati indissolubilmente, e vuole celebrare la sua e la loro storia attraverso questa forma nuova e carica di emozioni e significati. Il concerto narrato Zuighes è nato per intrinseca naturalezza dall’opera omonima in versi di Tonino Cau, un unicuum nel panorama letterario, dove migliaia di endecasillabi, racchiusi in ottave vergate in lingua logudorese, raccontano le vicende storiche della Sardegna dall’anno Mille fino all’epilogo dell’ultimo giudicato: Arborea e il titolo Zuighes – Giudici ne richiama la centralità e la peculiarità. Tutta la musicalità, la profondità e la complessità della lingua modellata dall’autore, che delineerà durante la serata la cornice storica in cui verranno immersi

