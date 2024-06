Andrea Piras confermato presidente dei Tamburini e Trombettieri

Il Gruppo Tamburini e Trombettieri Città di Oristano ha rinnovato le sue cariche sociali, confermando Andrea Piras come presidente e Nicola Spano come vice presidente. Sono stati confermati anche Roberto Piras e Alessandro Tocco nei ruoli rispettivamente di coordinatore dei Tamburini e coordinatore dei Trombettieri, e Franco Carta come segretario. Due nuove entrate nel consiglio sono Simone Manunza e Antonio Picca, che assumono il ruolo di consiglieri. Il gruppo è protagonista della giostra del martedì durante i giorni della Sartiglia, la famosa Sartiglia guidata dal Gremio dei Falegnami. Durante l’anno, oltre alle attività musicali che li vedono esibirsi in vari angoli della Sardegna, Italia ed Europa, il gruppo è promotore di manifestazioni culturali con lo scopo di raccontare l’antica storia di Oristano e della Sartiglia. Un aspetto particolarmente significativo di questo rinnovamento è l’attenzione che il gruppo sta dedicando ai giovani. È in corso un ricambio generazionale che aiuterà l’associazione ad aggiornarsi e a vincere le sfide future e generazionali. Puntando sui giovani, il Gruppo

