Oristano, cani aggrediscono una donna: cosa rischiano i proprietari

Sabato scorso una giovane donna è stata aggredita da due cani fuggiti da un deposito nella zona industriale di Oristano. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e cercare di identificare i proprietari dei cani, soggetti a sanzioni per omessa custodia. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze dell’episodio. I cani si sono avvicinati minacciosamente alla ragazza, che ha cercato di mantenere la calma. Tuttavia, uno dei due animali l’ha attaccata, mordendola alla gamba. È stata un’esperienza di grande concitazione e terrore per la vittima, ma fortunatamente un automobilista di passaggio ha assistito alla scena e ha prontamente prestato soccorso. Riuscendo ad allontanare gli animali, ha consentito alla ragazza di essere accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano per ricevere le cure necessarie. Nonostante l’aggressione, le condizioni della ragazza sono buone e si prevede una pronta guarigione con alcuni giorni di cure. Resta ora da individuare i responsabili dei cani e valutare le conseguenze dell’episodio sul piano legale. Secondo

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie