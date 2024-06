Cagliari

Dura reazione della Regione sulla bozza di decreto delle aree idonee

“L’ho detto chiaramente e lo ribadisco: la Sardegna non si farà prendere in giro”. Così la presidente della Regione Alessandra Todde attacca il governo e il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin sulla bozza di decreto delle aree idonee e lo fa parlando di accordi sulle rinnovabili non mantenuti, dopo l’incontro andato in scena neanche due settimane fa. Nello specifico, viene contestata una relazione ricevuta dagli uffici ministeriali, in particolare sull’eolico offshore, che la governatrice ha definito “offensiva e non accettabile”.

“In questo momento”, scrive Todde, “il nostro territorio è sotto attacco speculativo e noi riteniamo necessario difenderlo con ogni strumento possibile. Siamo convintamente a favore della transizione ecologica, che ci permetterà di fare a meno delle centrali a carbone che inquinano i nostri territori. Potremo così salvaguardare la salute delle sarde e dei sardi che in quei territori vivono e contrastare il cambiamento climatico di cui già subiamo l’effetto, con la siccità che minaccia le nostre attività e le nostre vite. Siamo però totalmente contrari a chi, strumentalizzando parole come tutela dell’ambiente o sostenibilità, specula e lucra barbaramente su territorio, suolo e paesaggio”.