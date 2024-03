Oristano, buoni risultati per le case dell'acqua: i dati

Mezzo milione di litri di acqua venduta, 340 mila bottiglie di plastica non vendute, 71 mila 400 chili di anidride carbonica non immessi in atmosfera, 76 mila 500 euro di risparmi per i cittadini di Oristano. Sono i dati registrati nel 2023 della 4 case dell’acqua comunali posizionate a Torangius, Silì, Sacro Cuore e nel parco di viale Repubblica. Il distributore preferito dai cittadini oristanesi è quello di Torangius, in via Pirandello, che ha erogato 210 mila litri di acqua naturale e gassata, con una media giornaliera di 575,34 litri. Nel 2023 ha lavorato molto bene anche la casa dell’acqua del Sacro Cuore, in piazza Torrente, con 142 mila litri distribuiti e una media quotidiana di 389,04 litri. Al distributore all’angolo tra via Carpaccio e viale Repubblica i cittadini si sono serviti per un totale di 92 mila litri e una media di 252,05 litri. A Silì, invece, il contatore si è fermato a 66 mila litri con una media giornaliera di 180 litri. L’assessore all’Ambiente del Comune di

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie