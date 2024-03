A Torre Grande una serie di interventi contro il punteruolo rosso

Questa mattina è iniziata a Torre Grande la periodica campagna di trattamento delle palme del genere Phoenix pianificato dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano per combattere il punteruolo rosso. La società in house Oristano servizi effettua l’intervento, attraverso una società specializzata, su 336 esemplari distribuiti in città e nelle frazioni. “Si tratta di un intervento di endoterapia finalizzato alla lotta del punteruolo rosso delle palme la cui sopravvivenza è stata messa a rischio dal pericoloso insetto – precisa l’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda -. Con le ripetute campagne di disinfestazione programmate dal Comune vogliamo mantenere alto il livello di controllo dello stato di salute del patrimonio palmicolo della Città di Oristano”. In particolare, l’intervento segue quelli avviati negli anni passati. Ogni volta si esegue con la stessa metodologia di controllo del parassita, che prevede la somministrazione di un innovativo prodotto fitosanitario contenente il principio attivo “emamectina benzoato”, una sostanza di derivazione naturale. D’altro canto è un dispositivo appositamente sviluppato per applicazioni in endoterapia introduce un agrofarmaco all’interno del sistema

