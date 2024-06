Oristano, borsa di studio per gli studenti: via alle domande

Anche a Oristano fino al 28 giugno 2024, è aperto il periodo per presentare domanda per la borsa di studio nazionale destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie, per l’anno scolastico 2023/2024. Possono accedere alla borsa di studio coloro che risiedono nel Comune di Oristano, sono iscritti e hanno frequentato nell’anno scolastico 2023/2024 una scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (sia statali che paritarie), e appartengono a famiglie con un Isee massimo di 14.650 euro. Le domande devono essere presentate online tramite il Portale telematico dei servizi scolastici del Comune di Oristano all’indirizzo https://serviziscolastici.comune.oristano.it/sicare/benvenuto.php, entro le ore 23:59 del 28 giugno 2024. Alla domanda devono essere allegati una fotocopia dell’attestazione dell’Isee in corso di validità, una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e una fotocopia del documento di identità e codice fiscale dello studente. Le domande incomplete o prive degli allegati richiesti non saranno prese in considerazione e verranno escluse.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie