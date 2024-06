Bonarcado, auto prende fuoco durante la Sagra della Ciliegia

Momenti di grande tensione a Bonarcado, dove durante la tradizionale Sagra della Ciliegia, un’auto parcheggiata nel posteggio pubblico ha preso fuoco a causa di un corto circuito all’impianto elettrico. Fortunatamente, la presenza tempestiva di una pattuglia dei barracelli, impegnata in servizio di polizia rurale e antincendio, ha permesso di domare rapidamente l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero alle altre auto vicine. Successivamente, una squadra dei vigili del fuoco di Abbasanta è intervenuta per mettere in sicurezza la zona.

L’incidente ha sottolineato l’importanza della presenza dei barracelli nell’isola. Il loro intervento tempestivo è stato determinante per evitare conseguenze ben peggiori sia per le persone che per i beni materiali. Senza la loro prontezza, l’incendio avrebbe potuto causare danni molto più gravi.

Oggi, la compagnia barracellare del Comune di Bonarcado, guidata dal capitano Antonio Marras, rappresenta un pilastro di sicurezza e legalità per tutto il territorio comunale. I barracelli sono spesso chiamati a intervenire anche in emergenze fuori dal loro comune di appartenenza, dimostrando la loro versatilità e importanza.

