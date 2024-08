Oristano, controlli dei carabinieri: ritirate diverse patenti

Nella notte scorsa, i carabinieri del Comando provinciale di Oristano hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, con particolare attenzione alle località marine di Oristano-Torre Grande, Cabras e San Vero Milis. L’operazione, mirata a garantire la sicurezza e la tranquillità di residenti e turisti durante le festività di Ferragosto, ha portato all’identificazione di 91 persone, tra cui 15 con precedenti di polizia. L’intervento ha visto l’impiego di un considerevole numero di militari, che hanno presidiato le strade e le aree di maggiore affluenza. Durante i controlli, sono stati ispezionati 43 veicoli, uno dei quali è stato sequestrato amministrativamente per confisca. Le verifiche hanno riguardato anche due esercizi pubblici, per assicurarsi che rispettassero le normative vigenti. Un’attenzione particolare è stata rivolta alla sicurezza stradale. I carabinieri hanno ritirato 4 patenti di guida a seguito di gravi violazioni, tra cui 5 denunce per guida in stato di ebbrezza. Gli automobilisti denunciati presentavano un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti dalla legge e sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Altri tre

