Stallo sul rinnovo dei contratti, la delusione dei carabinieri

La trattativa per il rinnovo dei contratti di lavoro del Comparto Sicurezza è in una fase di impasse, alimentando un crescente malcontento tra i carabinieri. Il nodo principale è legato alla perdita del potere d’acquisto, che ha reso urgente un intervento economico per ristabilire condizioni dignitose per i lavoratori. Tuttavia, l’accordo non arriverà prima del 31 ottobre, lasciando le sigle sindacali in una situazione critica. I sindacati di categoria si trovano al centro delle polemiche per non aver saputo fare fronte comune e per aver accettato una separazione dei tavoli delle trattative, definita “inopportuna e dannosa”. Inoltre, la mancanza di proposte normative concrete per migliorare le condizioni di lavoro aggrava la situazione, con molti carabinieri che si sentono lasciati soli in questo delicato frangente. La critica principale è rivolta alle sigle sindacali, guidate da ex membri del Consiglio Centrale di Rappresentanza (Cocer), accusate di incapacità gestionale e di accettare passivamente le proposte governative. La gestione delle trattative viene paragonata a quella della rappresentanza militare (R.M.), una gestione che non

