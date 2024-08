Oristano, attentato incendiario a Torangius: le indagini

Si intensificano le indagini sull’attentato incendiario che si è verificato nel quartiere di Torangius, a Oristano, nella notte tra sabato e domenica. Un’auto parcheggiata in via Piero Sotgiu è stata avvolta dalle fiamme, causando allarme tra i residenti e richiedendo l’immediato intervento dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato intorno alle due del mattino, quando alcuni abitanti della zona hanno notato il rogo. Nonostante l’arrivo tempestivo degli operatori del 115, le fiamme hanno rapidamente distrutto gran parte del veicolo, che ha subito danni gravi e irreparabili. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per oltre un’ora, complicate dalla necessità di evitare che il fuoco si propagasse ad altre auto vicine e agli edifici circostanti. Le prime ipotesi delle forze dell’ordine puntano verso un atto doloso. Il proprietario del veicolo avrebbe manifestato sospetti che sono ora al vaglio della polizia di Stato, incaricata delle indagini. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze tra i residenti e analizzando eventuali prove sul luogo dell’incendio. La mancanza di telecamere di videosorveglianza

