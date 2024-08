Caro caffè, anche a Oristano una tazzina verso i due euro

Anche a Oristano, a partire da settembre, una tazzina di caffè potrebbe arrivare a costare due euro. A lanciare l’allarme è la Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che segnala un aumento dei prezzi nei bar nonostante la crescita sia inferiore rispetto all’inflazione. Secondo i dati della Federazione, tra luglio 2021 e luglio 2024, l’inflazione è aumentata del 16%, mentre i prezzi nei bar sono saliti del 13%. La Fipe evidenzia come il costo dell’espresso in Italia rimanga tra i più bassi d’Europa, nonostante l’incremento. Le analisi mostrano anche che gli aumenti variano significativamente da città a città: a Bolzano l’aumento è del 6% rispetto al 2022, mentre a Pescara si attesta al 13%. Un dato preoccupante è la diminuzione del numero di bar in Italia negli ultimi dieci anni: oltre 22mila esercizi hanno chiuso, segno di un settore in difficoltà che, pur mantenendo prezzi competitivi, fatica a sostenere i costi crescenti. “Condividiamo le preoccupazioni che riguardano un probabile ulteriore forte aumento della tazzina del caffè

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie