Neoneli, apre un nuovo Ascot: cosa c'è da sapere

A partire da mercoledì 28 agosto, la provincia di Oristano vedrà l’apertura del trentaduesimo Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale (Ascot), situato a Neoneli in via Roma 85. Il nuovo ambulatorio sarà operativo ogni mercoledì dalle 11 alle 14 e offrirà assistenza ai pazienti di Neoneli e Ula Tirso che, a causa di difficoltà nel reperire un medico di base, sono rimasti senza assistenza sanitaria primaria. “Un’ulteriore dimostrazione della costante attenzione della direzione generale della Asl 5 di Oristano alle richieste, che arrivano dai territori – ha sottolineato il direttore sociosanitario della Asl oristanese, il dottor Alessandro Baccoli -. Un risultato raggiunto, come sempre, grazie ad una proficua collaborazione con le amministrazioni comunali. Ma anche grazie all’adesione volontaria di nuovi medici al progetto Ascot, che ci consentono di diffonderlo in maniera sempre più capillare in tutte le zone interne dell’oristanese”. Sono 32 gli Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale (Ascot) nella provincia di Oristano, situati nei comuni di Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas,

