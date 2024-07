Per viaggiare sicuri l'Asl Oristano propone il vaccino contro Dengue

Doctor holding syringe and medicine for vaccination, closeup Viaggiare sicuri è il motto del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Asl 5 di Oristano, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras. Con l’aumento delle trasferte verso destinazioni esotiche, il Dipartimento consiglia a tutti i viaggiatori internazionali, lavoratori e migranti che tornano nei loro paesi d’origine, di vaccinarsi contro la Dengue. La Dengue è una malattia virale trasmessa dalle punture di zanzare che hanno punto una persona infetta. Non si trasmette direttamente tra esseri umani, sebbene l’uomo sia il principale ospite del virus. I sintomi più comuni della malattia, conosciuta come “febbre spaccaossa”, includono febbre alta, mal di testa intenso, dolori oculari, forti dolori muscolari e articolari, nausea, vomito e eruzioni cutanee. Nei casi più gravi, la Dengue può causare complicazioni emorragiche e può essere fatale. La dottoressa Marras spiega: «È una malattia simile alla West Nile, ma molto più grave, provocata da una zanzara diffusa principalmente in Africa, Sud-Est asiatico e America Latina, ma presente anche in Italia e Sardegna,

