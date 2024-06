Oristano, agevolazioni Tari per commercianti e artigiani

La Giunta comunale di Oristano ha approvato le tariffe per la Tarip 2024 e l’integrazione del regolamento per l’applicazione della Tari puntuale che introduce agevolazioni per le attività commerciali e artigianali che hanno sede nelle zone interessate da cantieri la cui durata è superiore ai 6 mesi. “La delibera, che giovedì sarà portata all’esame del Consiglio comunale, in ossequio a un principio di equità nei confronti dei cittadini, sancito anche dall’Unione europea, segna l’introduzione e l’applicazione della Tari puntuale – spiega il sindaco Massimiliano Sanna -. Si tratta di un sistema di calcolo della tariffa rifiuti legato alla loro reale produzione, che si basa sul principio che chi meno produce, meno paga”. “Il passaggio dalla Tari alla Tarip, quindi all’applicazione puntuale del tributo, risponde all’esigenza di passare da un sistema di calcolo del tributo basato principalmente sui metri quadrati e sul numero dei componenti a un sistema più equo determinato sulla base della produzione dei rifiuti – sottolinea e l’assessore al Bilancio e ai tributi Luca Faedda -. Nello

