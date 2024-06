Oristano, 180 mila euro per la sterilizzazione delle colonie feline

Il bando della Asl di Oristano per la sterilizzazione di gatti appartenenti a colonie feline è stato illustrato ieri nel corso di un incontro convocato a Palazzo Campus Colonna dall’assessore all’Ambiente del Comune di Oristano Maria Bonaria Zedda. I contenuti sono stati presentati dal Direttore della struttura semplice dipartimentale anagrafe canina e randagismo della Asl di Oristano Giuseppe Sedda. Sono stanziati 180 mila euro e un contributo massimo di 5 mila euro ad ogni associazione del terzo settore per la sterilizzazione di gatti appartenenti alle colonie feline censite. O in corso di censimento nel territorio regionale, e di gatti padronali. All’incontro erano presenti i rappresentanti di numerose associazioni animaliste del terzo settore e delle colonie feline, tecnici e funzionari del Comune di Oristano, della Polizia locale e della Asl. Con loro oltre che del bando si sono trattate le numerose problematiche legate al benessere animale: microchippatura, sterilizzazione, corretta conduzione delle colonie feline, aiuti pubblici per le spese veterinarie. “L’incontro è stato utile per ribadire la

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie