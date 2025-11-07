Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno perso un figlio a inizio 2025. La rivelazione choc arriva direttamente dalla moglie dell'attaccante della Roma, ai box per un infortunio muscolare, attualmente incinta di una bambina: "Sono stata incinta due volte. La prima purtroppo non è arrivata a termine", ha rivelato in un'intervista al programma 'Olga', "ora sta andando tutto bene, anche se ci sono alcuni giorni in cui sto veramente male".

Sabatini ha quindi raccontato tutte le difficoltà. i dubbi e le preoccupazioni della gravidanza: "Tutti dicono, 'come puoi stare male? stai aspettando un bambino'. Altri invece dicono che i bimbi ascoltano e sentono tutto", ha spiegato l'influencer argentina, "mi fa stare male pensare a come mi sento, ma allo stesso tempo mi chiedo se voglio mentire a mia figlia o essere totalmente sincera con lei. Non è facile. Ora sono bella dopo due ore di trucco, ma mi sento malissimo spesso, diciamo il 90% delle volte".

Oriana ha poi affrontato anche le voci su presunti tradimenti di Dybala: "Io leggo tutto, ma è una cosa che mi dà fastidio perché mettono in giro questo voci senza avere nessuna prova. Se è vero perché non lo mostrano?", ha sbottato Sabatini, "fortunatamente queste voci non influiscono sulla coppia perché so che se dovesse succedere, lo scoprirei".