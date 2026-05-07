Omicidio nel Cagliaritano, scattano gli arresti per i tre indagati - Notizie

Scattano gli arresti per Daniel Campus, 22 anni di Quartu, Gianmarco e Filippo Tunis, rispettivamente di 24 e 20 anni di Cagliari, indagati per omicidio volontario aggravato in concorso e rapina per la morte di Leonardo Mocci, il giovane di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto a Monserrato la notte del 23 aprile scorso.L'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip viene eseguita in queste ore dai carabinieri.Secondo l'ipotesi relativa alla ricostruzione di quanto avvenuto in piazza Settimio Severo a Monserrato, Leonardo Mocci avrebbe accompagnato un amico a un appuntamento, ma non sapeva che si trattava di un incontro legato a una cessione di droga.Ma ad attenderli, non c'erano spacciatori ma rapinatori. Non è chiaro cosa sia avvenuto, forse c'è stato il tentativo di rapina ed è scoppiata una colluttazione culminata con il colpo di pistola al petto che ha ucciso il 23enne. L'amico è fuggito a bordo dell'auto di Mocci, per poi tornare in zona quando ormai c'erano già carabinieri e 118.I carabinieri fanno sapere, in una nota, che le indagini si sono sviluppate "attraverso un'articolata attività di analisi tecniche, escussione dei testimoni e un attento monitoraggio del territorio, permettendo di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico dei tre odierni destinatari della misura restrittiva emessa nei loro confronti per i reati di rapina e omicidio aggravato". Grazie a una minuziosa ricostruzione della dinamica dell'agguato e degli spostamenti dei sospettati, gli inquirenti sono riusciti a delineare il quadro indiziario che ha portato all'adozione del provvedimento cautelare. Al termine delle formalità di rito, i tre giovani verranno condotti nel carcere di Uta, dove rimarranno a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo il 12,...

Leggi tutto su Ansa Sardegna