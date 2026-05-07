Scattano gli arresti per Daniel Campus, 22 anni di Quartu,
Gianmarco e Filippo Tunis, rispettivamente di 24 e 20 anni di
Cagliari, indagati per omicidio volontario aggravato in concorso e
rapina per la morte di Leonardo Mocci, il giovane di 23 anni ucciso
con un colpo di pistola al petto a Monserrato la notte del 23
aprile scorso.
L'ordinanza di custodia cautelare firmata dal
gip viene eseguita in queste ore dai carabinieri.
Secondo l'ipotesi relativa alla ricostruzione di
quanto avvenuto in piazza Settimio Severo a Monserrato, Leonardo
Mocci avrebbe accompagnato un amico a un appuntamento, ma non
sapeva che si trattava di un incontro legato a una cessione di
droga.
Ma ad attenderli, non c'erano spacciatori ma
rapinatori. Non è chiaro cosa sia avvenuto, forse c'è stato il
tentativo di rapina ed è scoppiata una colluttazione culminata con
il colpo di pistola al petto che ha ucciso il 23enne. L'amico è
fuggito a bordo dell'auto di Mocci, per poi tornare in zona quando
ormai c'erano già carabinieri e 118.
I carabinieri fanno sapere, in una nota, che le
indagini si sono sviluppate "attraverso un'articolata attività di
analisi tecniche, escussione dei testimoni e un attento
monitoraggio del territorio, permettendo di raccogliere gravi e
concordanti indizi di colpevolezza a carico dei tre odierni
destinatari della misura restrittiva emessa nei loro confronti per
i reati di rapina e omicidio aggravato". Grazie a una minuziosa
ricostruzione della dinamica dell'agguato e degli spostamenti dei
sospettati, gli inquirenti sono riusciti a delineare il quadro
indiziario che ha portato all'adozione del provvedimento cautelare.
Al termine delle formalità di rito, i tre giovani verranno condotti
nel carcere di Uta, dove rimarranno a disposizione dell'autorità
giudiziaria. Nel frattempo il 12,...
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