Chef da 8 Paesi sono i protagonisti a Carloforte, sull'isola di San
Pietro, della nuova edizione del World Tuna Competition. La gara
gastronomica internazionale con ricette a base di tonno rosso del
Mediterraneo, è il cuore di Girotonno, in programma, per la 23/a
edizione, dal 23 maggio al 2 giugno.
"Siamo orgogliosi che la
World Tuna Competition di quest'anno raggiunga un traguardo
importante con la partecipazione di chef provenienti da cinque
Continenti con Australia, Finlandia, Giappone, Italia, Marocco,
Salvador, Siria e Spagna", ha detto il sindaco di Carloforte,
Stefano Rombi.
Per l'Australia ai fornelli ci saranno Danny Mc
Cubbin e Josè Massolo. Per la Finlandia in gara Jouni Kuru, chef e
patron del ristorante Kustavin Kipinä, nell'arcipelago finlandese.
Il Giappone schiera Taehwa Im, conosciuto come Nino e Marco
Costeniero, detto chef Maruko, entrambi chef nella cucina di Uni
Japanese Restaurant, a Cervia. Per l'Italia sono in gara Francesco
Vitale di Arieddas di Sanluri e Roberto Pisano de La Spigola di
Golfo Aranci. El Salvador è rappresentato da Luis Enrique Cruz
Benitez e Aaron Felipe Velazques Campos, entrambi chef al
ristorante messicano El Tiburon a Roma. Il Marocco gareggia con
Zahira Fenouri, originaria di Casablanca, chef alla Locanda Allevè
a Pragelato. Con lei Widdy Merdad, che lavora all'Hotel Forestis a
Bressanone. Per la Siria Somar Ismaile Alaa Al Masri del ristorante
di cucina libanese e siriana Layalina a Roma. La Spagna scende in
campo con Bernd H. Knöller, chef e patron del Riff a Valencia con
lo chef Miguel Saval, che lavora nello stesso ristorante. Per i
cookies show tra gli ospiti, Luca Pappagallo, tra i cuochi più
seguiti del web, Antonio Colasanto, finalista di MasterChef Italia
10 e Fulvio Marino.
Poi ancora Diana Beltran, con la sua cucina
messicana, Vincenzo...
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