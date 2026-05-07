Al Girotonno a Carloforte chef da 8 continenti con piatti a base di tonno rosso - Notizie

Chef da 8 Paesi sono i protagonisti a Carloforte, sull'isola di San Pietro, della nuova edizione del World Tuna Competition. La gara gastronomica internazionale con ricette a base di tonno rosso del Mediterraneo, è il cuore di Girotonno, in programma, per la 23/a edizione, dal 23 maggio al 2 giugno. "Siamo orgogliosi che la World Tuna Competition di quest'anno raggiunga un traguardo importante con la partecipazione di chef provenienti da cinque Continenti con Australia, Finlandia, Giappone, Italia, Marocco, Salvador, Siria e Spagna", ha detto il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi.Per l'Australia ai fornelli ci saranno Danny Mc Cubbin e Josè Massolo. Per la Finlandia in gara Jouni Kuru, chef e patron del ristorante Kustavin Kipinä, nell'arcipelago finlandese. Il Giappone schiera Taehwa Im, conosciuto come Nino e Marco Costeniero, detto chef Maruko, entrambi chef nella cucina di Uni Japanese Restaurant, a Cervia. Per l'Italia sono in gara Francesco Vitale di Arieddas di Sanluri e Roberto Pisano de La Spigola di Golfo Aranci. El Salvador è rappresentato da Luis Enrique Cruz Benitez e Aaron Felipe Velazques Campos, entrambi chef al ristorante messicano El Tiburon a Roma. Il Marocco gareggia con Zahira Fenouri, originaria di Casablanca, chef alla Locanda Allevè a Pragelato. Con lei Widdy Merdad, che lavora all'Hotel Forestis a Bressanone. Per la Siria Somar Ismaile Alaa Al Masri del ristorante di cucina libanese e siriana Layalina a Roma. La Spagna scende in campo con Bernd H. Knöller, chef e patron del Riff a Valencia con lo chef Miguel Saval, che lavora nello stesso ristorante. Per i cookies show tra gli ospiti, Luca Pappagallo, tra i cuochi più seguiti del web, Antonio Colasanto, finalista di MasterChef Italia 10 e Fulvio Marino.Poi ancora Diana Beltran, con la sua cucina messicana, Vincenzo...

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