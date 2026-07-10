(Adnkronos) - Omicidio nella notte in Sardegna. Un uomo di 35 anni è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco al petto a Santadi, nel Sulcis Iglesiente. La vittima, disoccupata e originaria di Carbonia, viveva a Portoscuso.

Secondo quanto si apprende, un sospettato sarebbe già sotto interrogatorio dei Carabinieri della Compagnia di Carbonia e del Nucleo Operativo Provinciale dei Carabinieri di Cagliari.

Il delitto è avvenuto alle prime ore di stamani in località Barrancu Manna, una zona isolata alla periferia del paese. Dopo l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 35enne non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

L'omicida avrebbe sparato senza lasciargli scampo. Il sospettato potrebbe aver avuto un diverbio con la vittima. I militari stanno sentendo anche altre persone. Sul luogo del delitto anche il Ris di Cagliari per i rilievi.