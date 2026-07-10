A Porto Cervo una statua e la piazza ricordano l'Aga Khan - Notizie

Il dito puntato verso l'orizzonte di un costa, quella nord orientale della Sardegna che grazie alla sua idea visionaria, sessant'anni fa ha visto cambiare le sue sorti e quelle di un'intera Sardegna, è quello di Karim Aga Khan IV, padre fondatore della Costa Smeralda. La statua che lo raffigura è stata installata sul punto più panoramico della località turistica, nel cuore della sua Porto Cervo, sulla piazza che da ieri porta il suo nome. Un gesto simbolico, l'intitolazione della piazzetta al principe, perché per tutti coloro i quali conoscono la storia di questo angolo di Gallura, il nome dell'Aga Khan è una costante. Ma un gesto dovuto per le future generazioni che in questa piazza passeranno per ammirare le sue bellezze.Alla cerimonia organizzata dal Comune di Arzachena, alla presenza della presidente della Regione, Alessandra Todde, la figura regale di Rahim Aga Khan V, figlio del principe, 50esimo imam ereditario dei musulmani sciiti ismaeliti, e quella suo zio Amyn, hanno invaso gli spazi. Circondati da una folla di amici, conoscenti e semplici curiosi, hanno svelato la statua."È con profondo orgoglio istituzionale che oggi rinnoviamo un patto di reciproco rispetto e collaborazione", ha affermato commosso il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. "Karim Aga Khan arrivò qui ventenne. Non c'erano leggi urbanistiche, ma la sua visione è stata da subito accompagnata dal rispetto della natura, dell'identità locale e delle persone" .A sorpresa il primo cittadino ha poi annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria a Rahim Aga Khan così come fu assegnata a suo padre nel 1965. A fianco al nome di Karim Aga Khan si è sempre usato l'aggettivo visionario.Così ha fatto anche la presidente della Regione Alessandra Todde: "Intitolare questa piazza a sua altezza il...

Leggi tutto su Ansa Sardegna