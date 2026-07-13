Si è aperto questa mattina nel tribunale di Tempio Pausania il procedimento davanti al gup sull'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa la notte tra l'11 e il 12 settembre del 2025 con tre colpi di pistola al volto dall'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda all'interno della sua tenuta di Concaentosa, tra Palau e Arzachena, in Gallura. Ragnedda, presente in aula accompagnato dalla polizia penitenziaria, deve rispondere di omicidio volontario aggravato da crudeltà, motivi abbietti e sevizie, occultamento di cadavere, calunnia e cessione di cocaina.
A costituirsi parte civile sono stati i
familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Antonella e Nino
Cuccureddu, e il manutentore Luca Franciosi, rappresentato da
Maurizio e Nicoletta Mani. Durante la primissima fase delle
indagini Ragnedda - che si trova in carcere a Sassari perché reo
confesso - chiamò in causa Franciosi, accusandolo di essersi
occupato di aver fatto sparire e nascosto il corpo della donna,
ritrovato dodici giorni dopo l'omicidio vicino ad un albero
all'interno della vasta tenuta. Per la pm della Procura di Tempio,
Noemi Mancini, quanto affermato dall'imprenditore di Arzachena
sarebbe una calunnia.
A non costituirsi invece parte civile è, a
sorpresa, la ex compagna del reo confesso, Rosa Maria Elvo,
inizialmente indagata per favoreggiamento e poi uscita
completamente dalla vicenda. "Dal capo di imputazione che abbiamo
ricevuto e dal fascicolo processuale non emergono elementi tali da
poterci costituire parte civile nei confronti di Ragnedda - ha
dichiarato il legale della donna, Francesco Furnari - Non c'era
nulla per cui la signora Elvo potesse essere additata come la dama
nera o come un personaggio capace di potersi rendere responsabile
delle condotte che impropriamente una parte dei media le hanno
addebitato".
I difensori di Ragnedda, Luca Montella e
Gabriele Satta, avrebbero tra...