Oltre tremila presenze al Festival letterario dell'Archeologia a Cabras - Notizie

Sono oltre tremila le presenze registrate dalla quinta edizione del Festival letterario dell'Archeologia, promosso dalla Fondazione Mont'e Prama.Quattro giornate di incontri e reading nella Peschiera Mar'e Pontis a Cabras (Oristano) dove archeologia, storia, letteratura, fumetto e musica sono diventati strumenti per raccontare il patrimonio culturale e il territorio."Siamo molto soddisfatti", ha commentato il presidente della Fondazione Mont'e Prama, Anthony Muroni. "Questa è la diciannovesima serata del nostro Festival e riuscire ad avere così tante persone presenti rappresenta un risultato importante per un territorio come il nostro".La giornata conclusiva si è aperta con il reading letterario di Luca Scarlini, dedicato a Unicum Opus di Rita Monaldi, Francesco Sorti e Theodora Maria Sorti. Chiamato a sostituire gli autori, impossibilitati a partecipare per motivi di salute, Scarlini ha trasformato la presentazione in una performance narrativa, accompagnando il pubblico tra le epoche, i personaggi e le atmosfere del romanzo.Sul fronte del fumetto, il disegnatore Disney Luca Usai, in dialogo con Andrea Fulgheri. Usai ha ripercorso il proprio cammino professionale e raccontato il lavoro di ricerca svolto insieme allo sceneggiatore Bruno Enna per la realizzazione delle storie 'Topolino e il mistero dei Giganti' e 'Topoi e la città del tempo'. A seguire, la presentazione del giallo di Matteo Manca.A chiudere la quinta edizione è stata la 'soundtrack d'autore' dedicata al romanzo 'Il nido del corvo' di Piergiorgio Pulixi, con la voce di Simona Arrai e il pianoforte di Mauro Mulas.Il festival prosegue con altri tre appuntamenti nel Nuovo parco del Museo civico 'Giovanni Marongiu' di Cabras. Martedì 28 luglio, alle 19, Cristina Guasti presenterà 'Alle soglie della maturità', pubblicato da 'Il Seme Bianco'. Il giorno successivo, mercoledì 29 luglio, alla stessa ora,...

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