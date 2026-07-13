Sono oltre tremila le presenze registrate dalla quinta edizione del Festival letterario dell'Archeologia, promosso dalla Fondazione Mont'e Prama.
Quattro giornate di incontri e reading nella
Peschiera Mar'e Pontis a Cabras (Oristano) dove archeologia,
storia, letteratura, fumetto e musica sono diventati strumenti per
raccontare il patrimonio culturale e il territorio.
"Siamo molto soddisfatti", ha commentato il
presidente della Fondazione Mont'e Prama, Anthony Muroni. "Questa è
la diciannovesima serata del nostro Festival e riuscire ad avere
così tante persone presenti rappresenta un risultato importante per
un territorio come il nostro".
La giornata conclusiva si è aperta con il
reading letterario di Luca Scarlini, dedicato a Unicum Opus di Rita
Monaldi, Francesco Sorti e Theodora Maria Sorti. Chiamato a
sostituire gli autori, impossibilitati a partecipare per motivi di
salute, Scarlini ha trasformato la presentazione in una performance
narrativa, accompagnando il pubblico tra le epoche, i personaggi e
le atmosfere del romanzo.
Sul fronte del fumetto, il disegnatore Disney
Luca Usai, in dialogo con Andrea Fulgheri. Usai ha ripercorso il
proprio cammino professionale e raccontato il lavoro di ricerca
svolto insieme allo sceneggiatore Bruno Enna per la realizzazione
delle storie 'Topolino e il mistero dei Giganti' e 'Topoi e la
città del tempo'. A seguire, la presentazione del giallo di Matteo
Manca.
A chiudere la quinta edizione è stata la
'soundtrack d'autore' dedicata al romanzo 'Il nido del corvo' di
Piergiorgio Pulixi, con la voce di Simona Arrai e il pianoforte di
Mauro Mulas.
Il festival prosegue con altri tre appuntamenti
nel Nuovo parco del Museo civico 'Giovanni Marongiu' di Cabras.
Martedì 28 luglio, alle 19, Cristina Guasti presenterà 'Alle soglie
della maturità', pubblicato da 'Il Seme Bianco'. Il giorno
successivo, mercoledì 29 luglio, alla stessa ora,...