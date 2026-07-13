Apre alla città la nuova area verde attrezzata del porto di Olbia - Notizie

Uno spazio nel cuore del porto di Olbia pensato per passeggeri e famiglie che frequentano il lungomare cittadino.Apre ufficialmente oggi la nuova area verde attrezzata dell'Isola Bianca. L'intervento, realizzato dall'Autorità di sistema dei porti della Sardegna, ha trasformato una porzione dell'area portuale di circa 3.500 metri quadri - un tempo destinata a spartitraffico - in una piccola oasi urbana dedicata ai turisti in attesa dell'imbarco o famiglie che, quotidianamente, scelgono il viale della Capitaneria per una passeggiata.Il nuovo spazio ospita, infatti, un'area giochi sicura e accessibile, inserita in un contesto verde caratterizzato da essenze tipiche mediterranee, arredi urbani e illuminazione dedicata. Un ambiente funzionale e accogliente, dove i più piccoli possono giocare mentre accompagnatori e viaggiatori sostano in condizioni di comfort.L'area è, infatti, dotata di panchine, percorsi pavimentati in materiali durevoli, sostenibili e sistema di videosorveglianza, con ronde del personale della security portuale, per scongiurare eventuali atti vandalici.Un ulteriore spazio interno, di circa 70 metri quadri, potrà inoltre essere destinato a piccola attività di ristorazione, previo rilascio di apposita concessione demaniale marittima.Il nuovo parco dell'Isola Bianca dispone, inoltre, di 15 posti auto e un accesso dedicato, tramite rampa, direttamente dalla passeggiata della Capitaneria di Porto.L'intervento si inserisce in una visione più ampia di apertura dello scalo al tessuto urbano, nella quale gli spazi di interazione porto-città rappresentano una chiave fondamentale per la riqualificazione e valorizzazione, sia in chiave urbanistica che economica e sociale, delle aree portuali.La nuova aiuola con area giochi diventa, così, non solo un luogo di sosta, ma un vero e proprio spazio vitale, pensato anche per ospitare momenti di aggregazione e contribuire a rendere il porto sempre più parte integrante della...

Leggi tutto su Ansa Sardegna