Uno spazio nel cuore del porto di Olbia pensato per passeggeri e famiglie che frequentano il lungomare cittadino.
Apre ufficialmente oggi la nuova area verde
attrezzata dell'Isola Bianca. L'intervento, realizzato
dall'Autorità di sistema dei porti della Sardegna, ha trasformato
una porzione dell'area portuale di circa 3.500 metri quadri - un
tempo destinata a spartitraffico - in una piccola oasi urbana
dedicata ai turisti in attesa dell'imbarco o famiglie che,
quotidianamente, scelgono il viale della Capitaneria per una
passeggiata.
Il nuovo spazio ospita, infatti, un'area giochi
sicura e accessibile, inserita in un contesto verde caratterizzato
da essenze tipiche mediterranee, arredi urbani e illuminazione
dedicata. Un ambiente funzionale e accogliente, dove i più piccoli
possono giocare mentre accompagnatori e viaggiatori sostano in
condizioni di comfort.
L'area è, infatti, dotata di panchine, percorsi
pavimentati in materiali durevoli, sostenibili e sistema di
videosorveglianza, con ronde del personale della security portuale,
per scongiurare eventuali atti vandalici.
Un ulteriore spazio interno, di circa 70 metri
quadri, potrà inoltre essere destinato a piccola attività di
ristorazione, previo rilascio di apposita concessione demaniale
marittima.
Il nuovo parco dell'Isola Bianca dispone,
inoltre, di 15 posti auto e un accesso dedicato, tramite rampa,
direttamente dalla passeggiata della Capitaneria di Porto.
L'intervento si inserisce in una visione più
ampia di apertura dello scalo al tessuto urbano, nella quale gli
spazi di interazione porto-città rappresentano una chiave
fondamentale per la riqualificazione e valorizzazione, sia in
chiave urbanistica che economica e sociale, delle aree
portuali.
La nuova aiuola con area giochi diventa, così,
non solo un luogo di sosta, ma un vero e proprio spazio vitale,
pensato anche per ospitare momenti di aggregazione e contribuire a
rendere il porto sempre più parte integrante della...