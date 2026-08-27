(Adnkronos) - Un'astronave costruita... in giardino. Un appassionato di fantascienza ha dedicato gli ultimi mesi a un hobby decisamente non convenzionale, e dispendioso: costruire una vera e propria astronave di fronte casa sua, impiegando tempo e considerevoli risorse economiche, con l'opera che è infatti costata oltre 9mila sterline, circa 10mila euro.

Chester Walsh, 29 anni, abita nel Northamptonshire, e negli ultimi tre mesi si è dedicato a progettare e costruire nel proprio giardino un'astronave che comprende bar, una panca curva che funge da letto e una finestra. Il tutto condividendo i propri lavori sul proprio account social @chaptersofchester: "Ho avuto l'idea di costruire una struttura in stile 'casa estiva', ma che assomigliasse a un'astronave, e che fosse al contempo uno spazio sociale funzionale con bar", ha raccontato a People, "sono sempre stato un grande appassionato di fantascienza e fumetti".

L'astronave, in ogni caso, non era il suo primo tentativo di trasformare un normale spazio esterno in qualcosa di più fantasioso. Nella sua precedente abitazione, l'uomo aveva modificato parte di un vecchio capanno trasformandolo in un bar improvvisato e aveva modificato una casetta da giardino che fungeva da ufficio e palestra con pannelli a parete ispirati a Star Wars.

Walsh ha quindi iniziato a raccogliere informazioni e a creare modelli 3D prima di cominciare effettivamente a costruire l'astronave. La sua struttura trae ispirazione dall'universo di Star Wars e, più in generale, dal mondo della fantascienza: "Mi sono reso conto di avere spazio a sufficienza per un divano semicircolare, proprio come lo desideravo, mentre prima pensavo di dover mettere delle panche su entrambi i lati, quindi ne sono stato contento", ha raccontato.

La struttura poggia su circa 100 supporti a piedistallo, che, secondo Walsh, non solo consentono la circolazione dell'aria, ma contribuiscono anche a creare l'impressione che la struttura fluttui sopra il terreno. Ha rivestito la struttura con compensato da 6 mm e gomma per impermeabilizzarla, quindi ha utilizzato schiuma per modellare i pannelli esterni prima di aggiungere fibra di vetro per rinforzare la struttura e proteggerla dagli agenti atmosferici.

Nonostante le dimensioni dell'opera, Walsh ha svolto quasi tutto il lavoro da solo, se non garantendosi l'aiuto, necessario, di un elettricista. Per il resto a servirgli è stata soprattutto la sua esperienza come costruttore, maturata in gioventù quando ha lavorato al fianco del padre nel settore edile.