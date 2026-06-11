Accanto allo storico birrificio Ichnusa di Assemini (Cagliari) è in funzione un parco fotovoltaico di oltre 15 mila pannelli. Con una capacità installata di 8,6 MW, è in grado di coprire l'intero fabbisogno energetico diurno del sito produttivo, uno dei quattro che Heineken possiede in Italia. L'impianto, realizzato da Engie Italia in circa 9 mesi da settembre 2025, sorge nella zona industriale, su un terreno di 13,7 ettari di proprietà del birrificio, e può produrre circa 15 GWh l'anno.
Il progetto, che si inserisce in un piano di
investimenti avviato nel 2021, è il risultato di una partnership
della durata di 15 anni, un Power Purchase Agreement (Ppa) fra
Heineken Italia ed Engie Italia: l'accordo permette di fissare
condizioni economiche stabili nel medio e lungo periodo per
proteggere l'azienda dalla volatilità dei prezzi del gas.
"Grazie a strumenti come i Ppa e a soluzioni
on-site", spiega Monica Iacono, ceo di Engie Italia, "siamo in
grado di garantire alle aziende stabilità dei prezzi nel lungo
periodo, con risparmi complessivi tra il 20% e il 25%. Stiamo
sviluppando iniziative come questa in tutta Italia, con l'obiettivo
di raggiungere 200 MW di capacità installata entro il 2030".
I due partner stanno valutando la possibilità di
installare ad Assemini batterie di accumulo, in modo da
immagazzinare l'energia rinnovabile prodotta durante il giorno e
renderla disponibile anche nei momenti di minore generazione.
L'impianto di Assemini è fra i pochi di grandi dimensioni,
superiori a 1 MW, presenti In Italia e si propone come un esempio
di come l'integrazione fra produzione e consumo di energia possa
consentire sia di ridurre le emissioni di CO2 sia di migliorare
l'efficienza energetica.
"Abbiamo inaugurato, insieme a Engie, uno dei
più grandi impianti fotovoltaici realizzati in Italia...