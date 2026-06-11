Oltre 15 mila pannelli fotovoltaici per alimentare il birrificio di Assemini - Notizie

Accanto allo storico birrificio Ichnusa di Assemini (Cagliari) è in funzione un parco fotovoltaico di oltre 15 mila pannelli. Con una capacità installata di 8,6 MW, è in grado di coprire l'intero fabbisogno energetico diurno del sito produttivo, uno dei quattro che Heineken possiede in Italia. L'impianto, realizzato da Engie Italia in circa 9 mesi da settembre 2025, sorge nella zona industriale, su un terreno di 13,7 ettari di proprietà del birrificio, e può produrre circa 15 GWh l'anno.Il progetto, che si inserisce in un piano di investimenti avviato nel 2021, è il risultato di una partnership della durata di 15 anni, un Power Purchase Agreement (Ppa) fra Heineken Italia ed Engie Italia: l'accordo permette di fissare condizioni economiche stabili nel medio e lungo periodo per proteggere l'azienda dalla volatilità dei prezzi del gas."Grazie a strumenti come i Ppa e a soluzioni on-site", spiega Monica Iacono, ceo di Engie Italia, "siamo in grado di garantire alle aziende stabilità dei prezzi nel lungo periodo, con risparmi complessivi tra il 20% e il 25%. Stiamo sviluppando iniziative come questa in tutta Italia, con l'obiettivo di raggiungere 200 MW di capacità installata entro il 2030".I due partner stanno valutando la possibilità di installare ad Assemini batterie di accumulo, in modo da immagazzinare l'energia rinnovabile prodotta durante il giorno e renderla disponibile anche nei momenti di minore generazione. L'impianto di Assemini è fra i pochi di grandi dimensioni, superiori a 1 MW, presenti In Italia e si propone come un esempio di come l'integrazione fra produzione e consumo di energia possa consentire sia di ridurre le emissioni di CO2 sia di migliorare l'efficienza energetica."Abbiamo inaugurato, insieme a Engie, uno dei più grandi impianti fotovoltaici realizzati in Italia...

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