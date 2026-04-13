Al via a Verona la 58/a edizione del Vinitaly che vede, tra i
protagonisti, la Sardegna che nel padiglione della Regione ospita
80 aziende sarde, a cui si aggiungono altre 32 cantine dell'Isola
negli altri spazi della manifestazione.
L'assessore dell'Agricoltura, Francesco Agus, ha
partecipato alla cerimonia d'apertura nel pala Expo di Verona Fiere
a cui hanno preso parte la vicepresidente del Parlamento europeo
Antonella Sberna, il presidente della Camera dei deputati Lorenzo
Fontana, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio
Tajani, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e i
ministri dello Sviluppo economico Adolfo Urso, del Turismo
Gianmarco Mazzi e della Cultura Alessandro Giuli, insieme agli
esponenti delle più importanti istituzioni del mondo del vino.
"In un contesto che mette in luce le peculiarità
dei nostri prodotti il primo dato è quello dei tanti accordi
commerciali siglati tra i nostri produttori e i buyer di tutto il
mondo - evidenzia l'assessore Agus - il Vinitaly è una vetrina di
livello mondiale, è ancora la fiera principale sul vino in tutto il
mondo e la Sardegna si presenta con tante realtà produttive, alcune
molto grandi e consolidate nel tempo, altre nate da pochi anni ma
già alle prese con mercati di livello internazionale. La volontà
della Regione è quella di sostenere questa spinta da parte dei
produttori ma anche quella di mettere a sistema questo mondo
variopinto e fare in modo che non si tratti di un episodio isolato
o semplicemente della partecipazione a una fiera, ma si ragioni su
come creare un sistema economico attorno al vino".
L'assessorato ha curato per la Collettiva
regionale composta da 80 aziende, regolarmente ammesse secondo la
graduatoria pubblicata sul sito della Regione, sette eventi
istituzionali per promuovere talk, approfondimenti e degustazioni
sui vini prodotti...
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