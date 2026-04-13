Oltre 110 aziende sarde al Vinitaly per progettare il futuro del settore - Notizie

Al via a Verona la 58/a edizione del Vinitaly che vede, tra i protagonisti, la Sardegna che nel padiglione della Regione ospita 80 aziende sarde, a cui si aggiungono altre 32 cantine dell'Isola negli altri spazi della manifestazione.L'assessore dell'Agricoltura, Francesco Agus, ha partecipato alla cerimonia d'apertura nel pala Expo di Verona Fiere a cui hanno preso parte la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e i ministri dello Sviluppo economico Adolfo Urso, del Turismo Gianmarco Mazzi e della Cultura Alessandro Giuli, insieme agli esponenti delle più importanti istituzioni del mondo del vino."In un contesto che mette in luce le peculiarità dei nostri prodotti il primo dato è quello dei tanti accordi commerciali siglati tra i nostri produttori e i buyer di tutto il mondo - evidenzia l'assessore Agus - il Vinitaly è una vetrina di livello mondiale, è ancora la fiera principale sul vino in tutto il mondo e la Sardegna si presenta con tante realtà produttive, alcune molto grandi e consolidate nel tempo, altre nate da pochi anni ma già alle prese con mercati di livello internazionale. La volontà della Regione è quella di sostenere questa spinta da parte dei produttori ma anche quella di mettere a sistema questo mondo variopinto e fare in modo che non si tratti di un episodio isolato o semplicemente della partecipazione a una fiera, ma si ragioni su come creare un sistema economico attorno al vino".L'assessorato ha curato per la Collettiva regionale composta da 80 aziende, regolarmente ammesse secondo la graduatoria pubblicata sul sito della Regione, sette eventi istituzionali per promuovere talk, approfondimenti e degustazioni sui vini prodotti...

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