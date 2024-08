Ollastra festeggia Sant'Ignazio tra fede e buon cibo

Ollastra si prepara a celebrare la festa in onore di Sant’Ignazio da Laconi. Le celebrazioni inizieranno venerdì 30 agosto e culmineranno il giorno seguente, sabato 31 agosto, con una serie di appuntamenti che mescolano fede, tradizione, musica e gastronomia. La serata di venerdì 30 agosto sarà all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Alle ore 22, in piazza Europa, salirà sul palco il gruppo musicale Karma. A seguire, direttamente dallo Zoo di 105 Official, il celebre Dj Wender farà ballare il pubblico con una selezione musicale che promette di far divertire tutte le generazioni. Il clou delle celebrazioni si terrà sabato 31 agosto, con una giornata dedicata sia alla devozione che al piacere della convivialità. Alle ore 10, le vie di Ollastra saranno attraversate dalla solenne processione in onore di Sant’Ignazio da Laconi. La processione, che vedrà la partecipazione di cavalieri e fedeli, sarà arricchita dalle melodie tradizionali dell’organettista Marco Fadda di Ollastra e dai suonatori di launeddas Tonio Stara di Solarussa e Stefano Pinna di Cabras. Subito dopo, si terrà

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie